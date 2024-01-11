Чиновником Ленобласти стал воевавший в Украине наркоторговец — СМИ

Наркоторговец Дмитрий Каравайчик, которого президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал за участие в войне против Украины, получил должность заместителя директора фонда «Ленинградский рубеж». Об этом бывший заключенный рассказал российскому порталу «Важные истории».

Сообщается, что Дмитрий, будучи ветеринаром по профессии, создал нарколабораторию вместе с женой Дианой – учительницей физики. В 2018 году супруги получили соответственно 17 и 16 лет колонии за производство и сбыт наркотиков в особо крупных размерах.

В 2023 году стало известно, что Каравайчик вступил в ЧВК «Вагнер» и был помилован после пяти месяцев войны в Украине. После истечения срока первого контракта экс-заключенный подписал еще один. По окончанию службы он вернулся в Санкт-Петербург.

В комментарии журналистам Каравайчик подтвердил, что теперь занимает пост заместителя директора фонда «Ленинградский рубеж», учрежденного губернатором Ленобласти Александром Дрозденко при поддержке петербургского криминального авторитета Ильи Трабера.

«Помогаю полностью по вопросам безопасности. Работаем по гуманитарной помощи, сотрудничаем с военкоматом Ленобласти. Скоро у меня как раз будет командировка в зону СВО», — рассказал о своей новой работе Каравайчик.

По данным СМИ, жена Каравайчика также получила помилование. Экс-наемник отметил, что Диана снова работает по специальности, однако «не в школе, а там, где надо». Чем именно занимается его супруга, Каравайчик не уточнил.

Напомним, ранее российские журналисты выяснили, что в войне против Украины чаще погибают мобилизованные и отправленные на войну заключенные.