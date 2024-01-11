Донецк, Луганск и не только: Главные события 11 января

Общество



В оккупированном Донецке не будут оборудовать места для купания на Крещение в этом году. Оккупационная администрация, подчиненная группировке «ДНР» решила не обустраивать проруби к 19 января, сославшись на меры безопасности. При этом нет прямого запрета для местных жителей, которые захотят самостоятельно оборудовать такие проруби. Однако это небезопасно — спасательных служб в таких местах не будет.



Региональный центр прав человека установил местонахождение 357 из 380 украинских детей, которые по заявлениям российских чиновников были насильственно переданы под опеку в российские семьи. Организация сообщила, что ее специалистам удалось задокументировать истории 115 таких детей, поименно идентифицировав их российских «опекунов».



По состоянию на 11 января в Авдеевке, которую оккупанты пытаются захватить, проживает более 1000 горожан. Многие люди отказываются от эвакуации, мотивируя это тем, что не хотят покидать свое жилье.



В Донецке возле Фабрики игрушек произошло дорожно-транспортное происшествие - перевернулся автобус маршрута №41 с пассажирами внутри. По предварительной информации, информации о пострадавших и погибших нет.



Наркоторговец Дмитрий Каравайчик, которого президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал за участие в войне против Украины, получил должность заместителя директора фонда «Ленинградский рубеж». В 2023 году стало известно, что Каравайчик вступил в ЧВК «Вагнер» и был помилован после пяти месяцев войны в Украине. После истечения срока первого контракта экс-заключенный подписал еще один. По окончанию службы он вернулся в Санкт-Петербург.



Боевые действия



В Донецке вечером под обстрел попал Куйбышевский район. В оккупационной администрации заявили о пяти раненых жителях. У двух женщин состояние средней тяжести. Водитель маршрутного такси №10, а также двое мужчин в тяжелом состоянии.



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