Украинские военнослужащие вблизи Вербового Запорожской области освободили полкилометра территории у российских оккупантов. Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Андрей Федоров.



«Недалеко от Вербового отвоевали у врага полкилометра территории», — написал он.



Также, по словам Федорова, на Запорожском направлении Силы обороны активно отражают все российские атаки.



Напомним, военный обозреватель BILD Юлиан Репке придерживается мысли, что как только оккупанты начали наступление в Донецкой и Харьковской областях, прошло уже три месяца и пока им не удалось ничего добиться, не считая гибели тысяч собственных солдат и потери более 400 единиц боевой техники.