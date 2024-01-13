Донецк, Луганск и не только: Главные события 13 января

Политика



До выборов президента РФ еще больше двух месяцев, а агитация за Путина на территории Донбасса уже началась. По информации российской ЦИК, свои кандидатуры выдвинули 15 человек, но соревновательное голосование в РФ — это миф. Путин должен стать абсолютным лидером, тем более, в захваченных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Так Москва, по мнению политологов, покажет, что «новые регионы» якобы полностью поддерживают нынешнего президента РФ. Подробности — в материале «Новостей Донбасса».



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили о смерти следователя капитана юстиции Виктора Заводских в результате атаке беспилотника ВСУ. Отмечается, что Заводских ехал в служебном автомобиле на осмотр места происшествия. В результате полученных травм он скончался по пути следования в больницу. Заводских прибыл на оккупированную Донетчину в мае прошлого года из регионального следственного управления в Оренбургской области.



Также оккупанты заявили о ранении двух человек в ходе обстрела в Донецке.



Силами обороны Украины зафиксировано 626 фактов применения Российской Федерацией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами, информирует Генштаб ВСУ.При этом динамика применения растет.



В Павловском районе Краснодарского края РФ ночью в поле упала ракета и соответствующая воронка образовалась между станицами Павловская и Атаманская. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пока не прокомментировал, как делают чиновники РФ про «внештатный сход» снаряда. В украинских пабликах предполагают, что скорее всего, это крылатая ракета Х-101, запущенная рано утром для атаки Украины. Именно эти типы ракет Х-101/Х-555/Х-55, в количестве до 12 штук сегодня запустили из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС со стороны Каспийского моря в направлении Украины через территорию Краснодарского края.



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