Оккупанты за сутки ранили двух гражданских в Донецкой области

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 13 января, атаковали населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов двое гражданских получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 13 января россияне ранили 2 жителей области — в Авдеевке и Очеретино», — написал он.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1832 человека, а получили ранения — 4476. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Напомним, силами обороны Украины зафиксировано 626 фактов применения Российской Федерацией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами.