РФ ударила ракетами по Мирнограду: есть повреждения

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска обстреляли Мирноград Донецкой области в воскресенье, 14 января. Известно, что повреждены инфраструктура, газопровод и другое. Ни погибших, ни пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Сегодня после полуночи Россия ударила двумя ракетами по Мирнограду», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что в результате атаки повреждены по меньшей мере 13 частных домов, кафе, магазин, хозяйственные постройки, газопровод и 5 гражданских автомобилей. Информация о пострадавших не поступала.





Кроме того, армия РФ обстреляла 9 населенных пунктов: города Авдеевка, Курахово, поселка Нью-Йорк, Очеретино, села Бердичи, Дальнее, Длинная Балка, Орловка, Предтечино. Повреждены 13 гражданских объектов — 8 жилых домов, объект критической инфраструктуры, хозяйственные постройки, складское помещение, автомобиль.





Россияне били били по Кураховому, в городе есть повреждения инфраструктуры, люди не пострадали. Также захватчики накрыли село Долгая Балка, повредили два частных дома, три частных дома повреждены в Нью-Йорке.





Напомним, оккупанты за 13 января атаковали населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов двое гражданских получили ранения.