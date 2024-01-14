Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Глава ДонОВА на конференции прямо не ответил на вопрос о своей недвижимости в Донецкой области

14 января 2024, 11:52

Глава ДонОВА на конференции прямо не ответил на вопрос о своей недвижимости в Донецкой области

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин провел пресс-конференцию для украинских журналистов. На вопрос от информационного издания «Вільне радіо» он решил увернуться. В частности, не рассказал о своем жилье в Донецкой области.

Отмечается, что в декларации Вадима Филашкина не указано никакой недвижимости, которой он владеет или арендует в Донецкой области.

«Я с 2015 года нахожусь в Донецкой области. Родился в Николаевской области, но Донетчина – это родной край, дети мои сюда приезжают. Относительно адреса мы сейчас не будем указывать те подвальные помещения, где мы находимся. После победы будет жилье и людям отстроим, и себе отстроим», — подчеркнул он.



Напомним, ранее мы писали, за 2022 год Вадим Филашкин обозначил доход в 1 640 302 гривен, из которых 193 363 — пенсия, а 4960 — социальные выплаты. Согласно декларации, в 2022 году у Филашкина было 210 тысяч гривен и 42 тысячи долларов наличными, а 1 061 887 гривен держал на банковских счетах, размещенных в «ПриватБанке» и «Ощадбанке».

Среди недвижимого имущества чиновник зарегистрировал: земельный участок площадью 1100 м2 в Новой Одессе Николаевской области, земельные участки площадью 2 гектара в селе Ташино Николаевской области, и в Коблево 420 м2, нежилое помещение (57 м2) в Коблево.

Также он владеет 50% пансионата «Черное море» в Коблево. И там же арендовал земельный участок площадью 1000 м2. Зарегистрирован он в квартире в Николаеве, принадлежащей его жене Виктории.

В собственности Вадима Филашкина имеются два автомобиля, которые зарегистрированы на его жену. Это Lexus LS460 2008 года выпуска и Toyota RAV-4 HYBRID 2021 года выпуска и стоимостью в более, чем один миллион гривен.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Донецкая область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
09:55
Часть Калининского района оккупированного Донецка осталась без света минувшей ночью
23:32
Донецк, Луганск и не только: Главные события 13 января
23:16
Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 января
21:47
В оккупированных городах Донецкой области «скачет» напряжение, остановлены несколько котельных
20:43
Оккупированная Макеевка под обстрелом: ранена женщина, разрушены дома
15:59
СБУ объявила подозрение митрополиту, который благословил «присоединение» Луганска к РФ
13:40
Два человека погибли при обстреле Херсона, сгорел автомобиль
11:59
На окраине оккупированной Горловке в результате боевых действий два человека погибли и шесть ранены
09:45
Коллапс с отоплением в Мариуполе: оккупанты уже не могут скрывать реальность
08:30
За сутки оккупанты выпустили по Херсонщине более 300 снарядов, погиб человек
08:00
Морозы могут изменить ситуацию на фронте в Украине — ISW
23:17
Донецк, Луганск и не только: Главные события 11 января
22:15
В Донецке решили не обустраивать проруби на Крещение
20:40
В Донецке во время обстрела ранены 5 человек, повреждены дома, детский сад и школа
16:59
В оккупированном Донецке перевернулся автобус с пассажирами внутри
15:35
Жителям оккупированной Херсонщины выдают уголь в обмен на российский паспорт — ЦНС
14:59
В Луганской области оккупанты планируют создать шесть всероссийских свалок — ОВА
14:38
В сети показали уничтожение склада сил РФ в оккупированной Ясиноватой
10:57
Семь громад на Донетчине были обстреляны россиянами за минувшие сутки
09:58
За сутки оккупанты обстреляли Херсонщину более сотни раз
все новости
13:11
Оккупанты ударили по пожарному подразделению на Херсонщине: пострадали работники
11:55
В ВСУ ответили, сколько оккупантов находятся в районе Авдеевки
11:52
Глава ДонОВА на конференции прямо не ответил на вопрос о своей недвижимости в Донецкой области
10:57
РФ ударила ракетами по Мирнограду: есть повреждения
09:55
Часть Калининского района оккупированного Донецка осталась без света минувшей ночью
09:27
Потери РФ в войне против Украины: более 800 россиян и 10 танков
08:35
Оккупанты за сутки ранили двух гражданских в Донецкой области
23:32
Донецк, Луганск и не только: Главные события 13 января
17:20
Все, кто хотел эвакуироваться, сделали это — Филашкин
16:20
Россия все чаще использует боеприпасы с химическими веществами
15:40
В Краснодарском крае упала российская ракета
14:25
В Германию не пустили двоих украинцев из Польши
13:40
В Покровском районе возобновили газоснабжение в 40 домах
12:25
Оккупанты 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области
11:30
Новая ракетная атака РФ по Украине: 37 ракет и 3 ударных БпЛА
10:35
Полиция Чернигова показала последствия ракетной атаки на жилые дома
10:06
В Днепровском районе Киева во время пожара обнаружены два тела в мусоросборнике
09:36
После атаки РФ в Черниговской области есть разрушения
08:50
Армия РФ обстреляла Донецкую область: один мирный житель убит
23:16
Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 января
все новости
ВИДЕО
Глава ДонОВА на конференции прямо не ответил на вопрос о своей недвижимости в Донецкой области Глава ДонОВА на конференции прямо не ответил на вопрос о своей недвижимости в Донецкой области
14 января, 11:52
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Фото: кадр из видео Все, кто хотел эвакуироваться, сделали это — Филашкин
13 января, 17:20
«Донецкоблгаз» в Покровске. Фото: кадр из видео В Покровском районе возобновили газоснабжение в 40 домах
13 января, 13:40
За убийство мирных граждан одного из оккупантов осудили на пожизненное. Фото: Прокуратура Киевской области Оккупанта из Омска заочно приговорили к пожизненному за убийство двух мирных граждан в Киевской области
12 января, 13:22
Дырка в стене дома после попадания снаряда РФ. Фото: ХОВА / Facebook Российский снаряд разрушил дом в Херсоне
12 января, 12:25
Россия против Украины: война фейков ► Россия против Украины: война фейков ►
11 января, 21:57

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама