Глава ДонОВА на конференции прямо не ответил на вопрос о своей недвижимости в Донецкой области

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин провел пресс-конференцию для украинских журналистов. На вопрос от информационного издания «Вільне радіо» он решил увернуться. В частности, не рассказал о своем жилье в Донецкой области.



Отмечается, что в декларации Вадима Филашкина не указано никакой недвижимости, которой он владеет или арендует в Донецкой области.



«Я с 2015 года нахожусь в Донецкой области. Родился в Николаевской области, но Донетчина – это родной край, дети мои сюда приезжают. Относительно адреса мы сейчас не будем указывать те подвальные помещения, где мы находимся. После победы будет жилье и людям отстроим, и себе отстроим», — подчеркнул он.





Напомним, ранее мы писали, за 2022 год Вадим Филашкин обозначил доход в 1 640 302 гривен, из которых 193 363 — пенсия, а 4960 — социальные выплаты. Согласно декларации, в 2022 году у Филашкина было 210 тысяч гривен и 42 тысячи долларов наличными, а 1 061 887 гривен держал на банковских счетах, размещенных в «ПриватБанке» и «Ощадбанке».



Среди недвижимого имущества чиновник зарегистрировал: земельный участок площадью 1100 м2 в Новой Одессе Николаевской области, земельные участки площадью 2 гектара в селе Ташино Николаевской области, и в Коблево 420 м2, нежилое помещение (57 м2) в Коблево.



Также он владеет 50% пансионата «Черное море» в Коблево. И там же арендовал земельный участок площадью 1000 м2. Зарегистрирован он в квартире в Николаеве, принадлежащей его жене Виктории.



В собственности Вадима Филашкина имеются два автомобиля, которые зарегистрированы на его жену. Это Lexus LS460 2008 года выпуска и Toyota RAV-4 HYBRID 2021 года выпуска и стоимостью в более, чем один миллион гривен.