В Мирнограде из-за атаки РФ более 600 абонентов остались без газа и более 90 — без отопления

Жители Мирнограда остались без газа и тепла. Фото: Вадим Филашкин

В результате сегодняшней российской атаки на Мирноград без отопления остались более 90 абонентов, а без газоснабжения — более 500 частных домов и более 140 квартир. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Было повреждено 24 метра участка газопровода среднего давления, в результате чего было прекращено газоснабжение котельной №94 (отопление 92 абонентов), 504 абонентам частного сектора и 142 абонентам многоквартирного сектора», — написал он.

По уточненной информации, приблизительно в 12:30 ремонтные работы на поврежденном участке газопровода завершены, началась продувка отремонтированной части трубы. Около 13:00 началась подача газа на котельную №94 и уже запланированы пуски остальных бытовых потребителей города.



Напомним, российские войска обстреляли Мирноград Донецкой области в воскресенье, 14 января. Известно, что повреждены инфраструктура, газопровод и другое. Ни погибших, ни пострадавших нет. О