Погиб подполковник РФ после удара по «Сакам» — СМИ

Погиб подполковник РФ после удара по Сакам. Фото: Крымский ветер

Во время атаки на аэродром «Саки» во временно оккупированном Крыму погиб заместитель командира 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка подполковник Чернобривый Александр. Об этом передает Крымский ветер.



Отмечается, что Чернобрывый погиб с 5 на 6 января 2024 года в аннексированном Крыму.



Напомним, украинские Вооруженные силы атаковали российский аэродром «Саки» во временно аннексированном Крыму.



«Все цели сбиты! К сожалению, наши Воздушные Силы остались без одного пункта управления в Крыму!» — написал Олещук в Telegram.



Генерал-лейтенант также в очередной раз поблагодарил украинских пилотов «за отличную работу».