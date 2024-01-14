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Погиб подполковник РФ после удара по «Сакам» — СМИ

14 января 2024, 16:57

Погиб подполковник РФ после удара по «Сакам» — СМИ

Погиб подполковник РФ после удара по Сакам. Фото: Крымский ветер Погиб подполковник РФ после удара по Сакам. Фото: Крымский ветер

Во время атаки на аэродром «Саки» во временно оккупированном Крыму погиб заместитель командира 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка подполковник Чернобривый Александр. Об этом передает Крымский ветер.

Отмечается, что Чернобрывый погиб с 5 на 6 января 2024 года в аннексированном Крыму.

Напомним, украинские Вооруженные силы атаковали российский аэродром «Саки» во временно аннексированном Крыму. 

«Все цели сбиты! К сожалению, наши Воздушные Силы остались без одного пункта управления в Крыму!» — написал Олещук в Telegram.

Генерал-лейтенант также в очередной раз поблагодарил украинских пилотов «за отличную работу».

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