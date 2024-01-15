Оккупанты за сутки ранили одного жителя на Донетчине

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 14 января, атаковали Донецкую область. В результате обстрела один гражданский получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 14 января россияне ранили 1 жителя в области — в Авдеевке», — написал он.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1832 человека, еще 4477 – получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Напомним, российские и украинские войска ведут боевые действия по всей линии фронта. Силы РФ увеличили численность войск до около 80 тысяч человек на Бахмутском направлении.