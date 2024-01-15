В Курской области работала ПВО: в Минобороны РФ сообщили, что сбили три ракеты

В Курской области РФ якобы сбили три ракеты сегодня, 14 января. Информация о пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве обороны РФ.



«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет ТРК «Точка-У», — говорится в сообщении.



Отмечается, что дежурными средствами ПВО три ракеты ТРК «Точка-У» были уничтожены над Курской областью.



Напомним, 11 января над территорией Российской Федерации противовоздушная оборона сбила четыре беспилотника. Информация о разрушениях не поступала.