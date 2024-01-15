«Вагнеровец» из Беларуси готовил удары БпЛА типа Shahed по Киеву

«Вагнеровец» из Беларуси. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала боевика из группировки «Вагнер», которую российская ГРУ «забросила» в Украину для попытки нанести удар по энергосистеме Украины с помощью БпЛА типа Shahed. Об этом заявили в пресс-центре СБУ.



«Он получил задачу прибыть из Беларуси в Ровенскую область для корректировки воздушных атак России по энергетической инфраструктуре нашего государства», — говорится в сообщении.



Он был задержан «на горячем», когда пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию.

GPS-трекеры, которые должен был установить боевик. Фото: СБУ

По сигналам «маячков» оккупанты хотели скорректировать удар по энергообъектам, в том числе с применением дронов-камикадзе типа Shahed.



Как установило расследование, задержан гражданин Беларуси, который входит в агентурный аппарат российского ГРУ. С 2014 по 2017 год он находился в составе группировок «Л/ДНР» и участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.



«В начале полномасштабного вторжения России боевик вступил в российскую частную военную компанию "Вагнер", в рядах которой штурмовал Бахмут и близлежащие поселки», — уточнили в службе безопасности.



Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП. Сторонник российской агрессии благословил «присоединение» Луганска к РФ.