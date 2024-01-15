Донецк, Луганск и не только: Главные события 15 января

Общество



На оккупированной территории Донецкой области группировка «ДНР» объявила о наказании для компаний, которые ответственны за вывод мусора. Речь идет о трех городах: Иловайске, Макеевке и Харцызске. Глава группировки Денис Пушилин поручил объявить выговор директорам предприятий, несвоевременно вывозящих твердые бытовые отходы.



По оценкам ООН, сейчас в гуманитарной помощи в Украине нуждаются 14,6 млн местных жителей, что приравнивается около 40% всего населения страны. Управление ООН по координации гуманитарных дел заявило, что в этом году организация обязуется оказать жизненно необходимую помощь 8,5 миллиона наиболее уязвимых людей.



Оккупанты планируют снести многоэтажку на ул. Куприна, 75 в захваченном Мариуполе. Здание признано аварийным, несмотря на то, что там продолжают жить люди, сообщил Мариупольский городской совет. Жители обращались в оккупационную «администрацию», чтобы им сделали ремонт. В отчаянии мариупольцы вывесили плакаты с надписями: «Отключили свет и воду. Отказывают в ремонте дома. Помогите!», «Без комиссии сносят дом».



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что житель Кировского района Донецка получил ранение в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата. Это произошло на улице Кирова. В Петровском районе по улице Родниковой повреждено здание реабилитационного центра.



Мощный взрыв, предположительно в результате обстрела, раздался в Киевском районе оккупированного Донецка в ночь на 15 января в 01:30 по киевскому времени (2:30 по московскому, которым пользуются в Донецке). После этого начался сильный пожар на промышленном объекте. По словам людей, писавших в чатах-перекличках, ощутили сильную ударную волну в Киевском, Куйбышевском, Калининском районах Донецка и в Червоногвардейском райое Макеевки.



14 января на улице Гоголя во временно оккупированном Мелитополе силы украинского сопротивления взорвали автомобиль российских военных УАЗ Patriot. Ранения получили четверо оккупантов.



Во время атаки с 5 на 6 января 2024 года на аэродром «Саки» во временно оккупированном Крыму погиб заместитель командира 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка подполковник Александр Чернобривый.



Тип оружия, которым был нанесен удар по рынку в Константиновке 6 сентября 2023 года, еще не определен — взрывотехническая экспертиза продолжается. Об этом на запрос «Новостей Донбасса» ответили в Донецкой областной прокуратуре.



В группировке «ЛНР» заявили, что из-за атаки дрона ранен водитель медицинского автомобиля Лисичанской центральной городской многопрофильной больницы. Отмечается, что авто двигалось по дороге Приволье-Новодружеск.



Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подтвердил сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 в Азовском море 14 января.



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