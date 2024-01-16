Армия РФ пошла на штурм в Луганской области, но потерпела фиаско: Лысогор назвал потери россиян

Российская армия изменили вектор штурмовых действий в Луганской области. Россияне пытались вытеснить наши Силы обороны, однако у них ничего не получилось, у оккупантов 90 погибших и раненых. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«Оккупанты изменили вектор штурмовых действий, сместив его от Макеевки на Серебрянский лес и Белогоровку. За вчера отражены 19 атак россиян. Значительная часть наступлений противника происходила при поддержке авиации. Враг пытался вытеснить наших защитников из лесного массива. В частности, мощная попытка штурма была организована на позиции Волынской бригады территориальной обороны», — написал он.



По словам Лысогора, россиян там постигла неудача — около 90 раненых и убитых захватчиков, а также три уничтоженных танка и ряд другой техники.



Кроме того, глава региона уточнил, что удар с неба нанесен по Новолюбовке, а село Невское попало под минометный и артиллерийский обстрел попал Невский. Отмечается, что в обоих населенных пунктах остаются люди.



Напомним, российская армия активно атакует в Луганской области, уничтожая населенные пункты. Село Невское страдает от постоянных ударов, россияне продолжают уничтожать дома, некоторые уже не подлежат восстановлению.