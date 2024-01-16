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Российские солдаты снизили активность на левом берегу Днепра

16 января 2024, 12:44

Российские солдаты снизили активность на левом берегу Днепра

Российские оккупанты за минувшие сутки, 15 января, снизили активность на Левобережье Днепра. Кроме того, решились лишь на один штурм. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны Юга Украины.

«Враг не прекращает попыток выбить наши подразделения с позиций на левобережье Днепра. Но за минувшие сутки заметно сбавил свою активность и отважился лишь на 1 штурм. Как и в предыдущие разы, понеся потери, отошел на свои исходные позиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне ответственности Сил обороны юга ракетно-артиллерийскими подразделениями проводится максимально эффективная, при этих погодных условиях, контрбатарейная борьба.

В свою очередь оккупанты не прекращают активную аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны разных типов и осуществляют авиабомбардировки.

Напомним, российская армия изменили вектор штурмовых действий в Луганской области. Россияне пытались вытеснить наши Силы обороны, однако у них ничего не получилось, у оккупантов 90 погибших и раненых. 

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