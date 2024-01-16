Донецк, Луганск и не только: Главные события 16 января

Политика



Президент РФ Владимир Путин пожаловался на украинское правительство, который, как он утверждает, отказался от мирных переговоров. Вероятно, Путин имеет в виду переговоры украинской и российской сторон, которые прошли в Стамбуле в марте 2022 года. Российский президент трактует украинскую «формулу мира» как «продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией».



На Всемирном экономическом форуме в Давосе США будут заставлять Украину перейти от наступления к обороне. Этот разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским проведет советник США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет американское издание Bloomberg. Отмечается, что в Белом доме хотят, чтобы Украина изменила стратегию борьбы с российскими оккупантами.



Экономика



Российское ПАО «КАМАЗ» подала заявку на аренду имущественного комплекса «Азовмаша» под индустриальный парк. В имущественный комплекс парка планируется включить земельные участки общей площадью 154,6 га, производственные и офисные помещения общей площадью 558,5 тыс. кв. метра. Отмечается, что на сегодня эти площади не пригодны к эксплуатации, в том числе из-за отсутствия инженерных сетей.



Общество



Российский исполнитель Дима Билан посетил оккупированную территорию Донецкой области. В социальных сетях появились фото и видео, на которых певец вручает гуманитарную помощь детской больнице и приюту для животных. Кроме того, Билан встретился с российскими военными, оккупировавшими территорию. Также певец общался с пострадавшими от обстрелов местными жителями. Билан был одним из участников «голой» вечеринки российской телеведущей Анастасии Ивлеевой. Вечеринка вызвала возмущение среди политиков. В Кремле осудили участников якобы неуместного мероприятия во время войны. После скандала Билан был в ряду тех артистов, которые записали видеообращения с извинениями о своем участии в мероприятии.



Права человека



Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил к пожизненному заключению военнослужащему отряда специального назначения «Азов» Сергея Михайленко.



Боевые действия



В Горловке на мине подорвался мужчина — 1957 года рождения. В группировке «ДНР» утверждают, что с лета 2022 года произошло 144 случая подрыва гражданских на противопехотных минах, три человека скончались.



В российском Воронеже в ночь на вторник, 16 января прогремела серия взрывов, сообщалось о работе беспилотников. Два из восьми БПЛА были сбиты над аэродромом «Балтимор». По предварительной информации, повреждений там нет. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки