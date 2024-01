В 2024 году Германия предоставит более семи миллиардов евро в виде военных товаров — Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку, выделив в этом году более семи миллиардов евро в виде военных товаров. Об этом он написал в соцсети Х.



Твит о помощи Украине появился после разговора с президентом США Джо Байденом. Канцлер Германии Олаф Шольц провел с лидером США телефонный разговор во вторник, чтобы обсудить необходимость дальнейшей поддержки Украины.

President Biden and I agree: we want to continue to provide Ukraine with financial, humanitarian and military support. Today, I spoke to @POTUS on the phone. Germany is providing more than seven billion euros in military goods in 2024.