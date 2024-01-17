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Армия РФ за сутки 7 раз обстреляла Донецкую область: повреждена больница, жилые дома и промздание

17 января 2024, 10:35

Армия РФ за сутки 7 раз обстреляла Донецкую область: повреждена больница, жилые дома и промздание

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 16 января, 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под огонь попали восемь громад региона. В результате атаки есть значительные повреждения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По уточненной информации, Авдеевка получила четыре ракетных удара — поврежден корпус больницы.

Кроме того, в Марьинской громаде из артиллерии обстреляны Красногоровка, Георгиевка и Екатериновка. В Очеретинской громаде под обстрел попали окрестности Желанного и Семеновки. В Кураховской громаде повреждены 4 частных дома в Остром, обстреляна промзона.

Филашкин отметил, что в Константиновской громаде под огнем окрестности Иванополья, Дылеевки и Предтечино. В Лиманской громаде повреждены 2 дома: в Торском и Заречном.

Начальник ОВА добавил, что в Часовоярской громаде повреждены 3 частных дома, многоэтажка и промышленное здание. В Звановской громаде повреждены 2 дома в Звановке, обстреляны Верхнекаменское и Переездное. В Северске повреждены 4 дома.

Известно, что с линии фронта эвакуированы 82 человека, в том числе 11 детей.

Напомним, трех человек спасли парамедики после российского авиаудара по Нью-Йорку Донецкой области.

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