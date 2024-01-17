У работников военкоматов нет права задерживать мужчин и проверять документы — Лубинец

Сотрудники ТЦК не имеют права проверять документы у граждан и силой задерживать военнообязанных мужчин прямо посреди улицы. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью NV.



Лубинец подчеркнул, что у работников военкоматов нет прав на подобные действия против гражданского населения.



«Основной вопрос, поднимаемый гражданами Украины, — это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет», — отметил омбудсмен.



Он отметил, что его возмущает применение грубой силы граждан Украины со стороны работников ТЦК.



По словам Лубинца, больше всего жалоб в его офис поступает именно по поводу ненадлежащего поведения работников военкоматов и превышения ими служебных полномочий.



«Я не скажу, что задержания системные, что их много, но с такими случаями к нам тоже обращаются. Все очень просто. Я открываю производство и направляю все запросы. А также в некоторые ТЦК мы отправили мониторинговые проверки», — рассказал он.



Лубинец добавил, что после того, как факты подтверждаются, омбудсмен ставит этот вопрос на уровне руководства, «чтобы к ним открывалось дисциплинарное производство, и высшее руководство принимало решение о наказании своих подчиненных».



Ранее сообщалось, что на заседании 8 января комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.



16 января Рада приняла закон о реестре военнообязанных.



