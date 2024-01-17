Донецк, Луганск и не только: Главные события 17 января

Права человека



Так называемый «суд» вынес незаконный приговор военнослужащему отряда специального назначения «Азов» Алексею Мозговому. Пленного украинского военного приговорили к пожизненному заключению. Кроме этого, «суд» оккупантов лишил свободы на 25 лет командира одного из отделений «Азова» Александра Кузьменко.



Следователи управления ФСБ России по «ЛНР» задержали по подозрению в «шпионаже» жителя Кременского района Луганской области. Его обвиняют в собирание сведений о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ.



В январе прошлого года двое волонтероа из Британии Крис Перри и Эндрю Бэгшоу пропали без вести в районе города Соледар Донецкой области. Они пытались помочь с эвакуацией мирных жителей из города Соледар. Возможно они были убиты наемниками ЧВК «Вагнер». Министерство иностранных дел Великобритании заявляло, что волонтеры были убиты артиллерийским снарядом, но семья Бэгшоу с тех пор сообщила, что результаты вскрытия показали иное.



На деоккупированной части Харьковской области выявлено 28 пыточных, причем три из них остаются не задокументированными из-за продолжающихся интенсивных обстрелов в местах их обнаружения.



Общество



«Минобразования и науки» группировки «ЛНР» требует изъять из библиотек образовательных организаций украиноязычную литературу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале военнослужащий ВСУ Артем Карякин, известный в соцсетях по позывному «Східний», со ссылкой на свои источники.



Боевые действия



На территории России неизвестные сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используются для логистики оккупационных войск. По данным главного управление разведки МОУ, события произошли в районах городов Саратов, Ярославль и Дзержинск Нижегородской области.



Два человека пострадали во время пожара на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области. Пожар на возник на площади в 200 квадратов, горел цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Шахтинское предприятие — первый полиэфирный завод в России, он был открыт 6 июня 2023 года.

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