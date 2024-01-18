Житель Краматорска, пострадавший из-за российской атаки, получил квартиру в Киеве

Житель Краматорска, чью квартиру разрушила российская армия, получил жилье в украинской столице благодаря программе єВідновлення. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



«Житель дома по ул. Николая Леонтовича, 13 (кол. ул. Марата), чью квартиру 1 февраля 2023 разрушили россияне — получил новое жилье в Киеве», — говорится в сообщении.



Отмечается, что после подачи заявления в «Дії» о разрушенном имуществе комиссия в Краматорске проработала сообщение и определила сумму компенсации 1430000 грн за разрушенную квартиру площадью 64,3 м.кв. Позже пострадавший получил жилищный сертификат, который недавно обменял на квартиру в Киеве.



В общей сложности уже 10 жителей разрушенного дома подали заявления о разрушенном имуществе, чтобы получить компенсацию по программе єВідновлення и приобрести новую квартиру или дом. У них уже есть сгенерированные сертификаты на сумму 13 357 451 грн.



В ведомстве уточнили, что прием заявлений продолжается. Заявку можно подать в приложении «Дія» или через специально созданный портал.



Напомним, с 27 декабря на портале государственных услуг «Дия» появилась возможность обменять жилищные сертификаты на квартиры или дома в рамках программы «еВосстановление». По словам президента Украины Владимира Зеленского, пока что это работает в тестовом режиме, но со временем масштабируется.