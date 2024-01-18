Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Донецк, Луганск и не только: Главные события 18 января

18 января 2024, 23:23

Донецк, Луганск и не только: Главные события 18 января

Права человека

Судебные обвинители в России потребовали приговорить Игоря Стрелкова (Гиркина) к 4 годам и 11 месяцем колонии. Стрелкова задержали в июле 2023 года — в тот же день его отправили под арест по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности, совершенных с использованием СМИ или интернета. По версии следствия, основаниями для возбуждения дела стали две публикации Стрелкова в телеграм-канале: в первом посте он допускал возможную сдачу Крыма, а также прокомментировал невыплаты военным фразой: «Граждане, так ведь за это расстреливать мало».

Общество

В крупном микрорайоне Текстильщик, который входит в Кировский район оккупированного Донецка, люди сталкиваются с серьезным дефицитом воды уже два года. Люди вынуждены собирать снег и носить его на высокие этажи своих домов для бытовых нужд. Жители рассказывают о том, как раньше они могли получить воду из подвалов или из баков пожарных машин, но в последнее время и этого нет.

Бывшие наемники ЧВК «Вагнер» похитили сотрудника «МВД ЛНР» Александра Макарцева: они убеждены, что полицейский стоит за организацией поставок наркотиков для российских солдат в оккупированной РФ Кадиевке (Стаханове) Луганской области. В результате переговоров похищенный наркодилер был передан руководству «ОСБ УМВД», а проводившие «задержание» военные-наемники были доставлены на допрос в управление Следственного комитета РФ в оккупированном Луганске.

Боевые действия

Агенты сопротивления в Крыму «АТЕШ» в ходе разведки судов в Севастополе обнаружили потопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П «Тарантул». «АТЕШ» предполагает, что он был подбит в ходе атаки морскими дронами на военные объекты оккупантов несколько недель назад.

В российском Минобороны заявили, что ПВО перехватила один беспилотник над территорией Ленинградской области и еще один уничтожили над Московской областью. В Главном управлении разведки Украины подтвердили, что атака была направлена на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, который россияне использовали в обход санкций.

Министерство обороны РФ утверждает, что российские военнослужащие взяли под свой контроль село Веселое в Донецкой области Украины. Украина не подтвердила эту информацию.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:37
На передовую под Сватово российские командиры бросили тысячи неподготовленных мобилизованных — СМИ
23:23
Донецк, Луганск и не только: Главные события 18 января
22:33
Бывшие «вагнеровцы» похитили сотрудника «МВД ЛНР» за торговлю наркотиками
19:58
Оккупанты сбросили шесть авиабомб на Орехов, уничтожен подъезд многоэтажки
19:30
Люди топят снег: микрорайон Текстильщик в Донецке два года живет без воды
18:47
Оккупанты пытаются вытеснить украинских военных из Купянского леса — Сырский
15:10
В Мариуполь Россия завезла около 50 тысяч мигрантов — ЦНС
12:48
Двум бывшим украинским правоохранителям грозит 15 лет за коллаборационизм
23:23
Донецк, Луганск и не только: Главные события 17 января
21:39
В «ЛНР» потребовали изъять книги на украинском языке из библиотек школ и вузов
19:58
После деоккупации на Харьковщине следователи обнаружили 28 пыточных — МВД
17:30
Родственники погибших под Соледаром британских волонтеров считают, что их казнили наемники «Вагнера» — Sky News
11:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:25
Донецк, Луганск и не только: Главные события 16 января
20:58
После извинений за «голую» вечеринку Дима Билан поехал с «гуманитаркой» в Донецк
14:51
Против ВСУ оккупанты начали применять дроны нового типа
11:40
В оккупированном Мариуполе приходит в упадок историческая достопримечательность
10:45
США хотят убедить Зеленского изменить стратегию войны в Украине — Bloomberg
09:58
В Севастополе становится все меньше кораблей Черноморского флота РФ
09:25
Оккупанты продвинулись в районе Донецка — ISW
все новости
23:37
На передовую под Сватово российские командиры бросили тысячи неподготовленных мобилизованных — СМИ
23:23
Донецк, Луганск и не только: Главные события 18 января
22:33
Бывшие «вагнеровцы» похитили сотрудника «МВД ЛНР» за торговлю наркотиками
21:42
Шойгу провел инспекцию боевых ракет на российском заводе: ему не понравилась их дальность
20:41
Атаковавший нефтебазу в Санкт-Петербурге дрон был украинского производства — Камышин
19:58
Оккупанты сбросили шесть авиабомб на Орехов, уничтожен подъезд многоэтажки
19:30
Люди топят снег: микрорайон Текстильщик в Донецке два года живет без воды
18:47
Оккупанты пытаются вытеснить украинских военных из Купянского леса — Сырский
17:58
В России Игоря Гиркина хотят приговорить почти к пяти годам колонии
17:30
Из Латвии могут быть депортированы около тысячи россиян
17:05
Американские БМП «Брэдли» выиграли дуэли с российской техникой — аналитик BILD
16:45
Президент США может отправить танки «Абрамс» Украине без одобрения Конгресса — Forbes
16:32
Минобороны РФ утверждает, что захватило село Веселое под Соледаром
15:55
В Славянске возобновили работу государственные нотариусы
15:26
В Покровском районе во время пожара погибла пенсионерка
15:10
В Мариуполь Россия завезла около 50 тысяч мигрантов — ЦНС
14:55
В Константиновке 10-летняя девочка получила травму в результате взрыва
13:51
Житель Краматорска, пострадавший из-за российской атаки, получил квартиру в Киеве
12:48
Двум бывшим украинским правоохранителям грозит 15 лет за коллаборационизм
11:59
Московский аэропорт «Внуково» приостановил работу из-за угрозы атаки
все новости
ВИДЕО
На передовую под Сватово российские командиры бросили тысячи неподготовленных мобилизованных — СМИ На передовую под Сватово российские командиры бросили тысячи неподготовленных мобилизованных — СМИ
18 января, 23:37
Сотрудника «МВД ЛНР» похитили бывшие «вагнеровцы». Кадр из видео Бывшие «вагнеровцы» похитили сотрудника «МВД ЛНР» за торговлю наркотиками
18 января, 22:33
Жительница Донецка топит снег из-за отсутствия водоснабжения. Кадр телесюжета местного канала «Оплот» Люди топят снег: микрорайон Текстильщик в Донецке два года живет без воды
18 января, 19:30
Брэдли разбивает российские танки. Фото: кадр из видео Американские БМП «Брэдли» выиграли дуэли с российской техникой — аналитик BILD
18 января, 17:05
Атака РФ на Херсон. Фото: кадр из видео Россияне атаковали жилые районы Херсона артиллерией и беспилотниками
18 января, 11:45
Украинско-польская граница. Фото: кадр из видео На украинско-польской границе пропустили 2550 грузовиков: вернулся привычный режим проезда
18 января, 10:54
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама