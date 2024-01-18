Донецк, Луганск и не только: Главные события 18 января

Права человека



Судебные обвинители в России потребовали приговорить Игоря Стрелкова (Гиркина) к 4 годам и 11 месяцем колонии. Стрелкова задержали в июле 2023 года — в тот же день его отправили под арест по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности, совершенных с использованием СМИ или интернета. По версии следствия, основаниями для возбуждения дела стали две публикации Стрелкова в телеграм-канале: в первом посте он допускал возможную сдачу Крыма, а также прокомментировал невыплаты военным фразой: «Граждане, так ведь за это расстреливать мало».



Общество



В крупном микрорайоне Текстильщик, который входит в Кировский район оккупированного Донецка, люди сталкиваются с серьезным дефицитом воды уже два года. Люди вынуждены собирать снег и носить его на высокие этажи своих домов для бытовых нужд. Жители рассказывают о том, как раньше они могли получить воду из подвалов или из баков пожарных машин, но в последнее время и этого нет.



Бывшие наемники ЧВК «Вагнер» похитили сотрудника «МВД ЛНР» Александра Макарцева: они убеждены, что полицейский стоит за организацией поставок наркотиков для российских солдат в оккупированной РФ Кадиевке (Стаханове) Луганской области. В результате переговоров похищенный наркодилер был передан руководству «ОСБ УМВД», а проводившие «задержание» военные-наемники были доставлены на допрос в управление Следственного комитета РФ в оккупированном Луганске.



Боевые действия



Агенты сопротивления в Крыму «АТЕШ» в ходе разведки судов в Севастополе обнаружили потопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П «Тарантул». «АТЕШ» предполагает, что он был подбит в ходе атаки морскими дронами на военные объекты оккупантов несколько недель назад.



В российском Минобороны заявили, что ПВО перехватила один беспилотник над территорией Ленинградской области и еще один уничтожили над Московской областью. В Главном управлении разведки Украины подтвердили, что атака была направлена на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, который россияне использовали в обход санкций.



Министерство обороны РФ утверждает, что российские военнослужащие взяли под свой контроль село Веселое в Донецкой области Украины. Украина не подтвердила эту информацию.

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