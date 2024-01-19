Армия РФ за сутки 13 раз атаковала населенные пункты Донетчины: Филашкин рассказал подробности российских обстрелов

Всего за сутки, 18 января, россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, под огнем находились семь территориальных громад. В результате атаки есть значительные повреждения. Информация о пострадавших гражданских не поступала. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, в Марьинской громаде под огнем артиллерии Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка. В Новогродовской громаде повреждены частные дома в Галицыновке.





Кроме того, в Гродовской громаде в Ивановке повреждены админздание, клуб, бывшая школа и 3 частных дома. Среди ночи россияне ударили по Мирнограду — повреждены 3 двухэтажки, админздание и инфраструктурный объект.





Филашкин отметил, что в Константиновской ТГ поврежден дом в Дилиевке и инфраструктурный объект в Марковом, а в Звановской ТГ разрушен дом в Переездном. В Соледарской ТГ обстреляны Раздолевка и Миньковка. В Часовоярской ТГ повреждены 5 частных домов и промышленное сооружение. В Северске уничтожены 4 дома, еще 13 повреждены.



Глава ДонОВА добавил, что с линии фронта эвакуированы 86 человек, в том числе 15 детей.



Напомним, российские военные 18 января нанесли авиаудары по Орехову в Запорожской области. В результате пострадала многоэтажка.