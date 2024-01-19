Оккупанты обстреляли поселок под Херсоном: пострадали двое гражданских

Оккупационные войска РФ ударили по Белозерской громаде Херсонской области сегодня, 19 января. Известно о двух пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.



«Россияне обстреляли Берегово Белозерской громады», — говорится в сообщении.



В результате прямого попадания в жилой дом пострадал 57-летний местный житель. У пострадавшего — обломочное ранение руки и спины.



Кроме того, получил ранения 56-летний местный житель. У него диагностировали взрывную травму, а также ранение спины и руки. Пострадавшему оказали медпомощь в больнице.



Напомним, армия России 18 января несколько раз обстреляла Херсонскую городскую территориальную общину, в сам Херсон также залетели «шахеды».