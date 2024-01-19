Войска РФ за сутки более 1500 раз обстреляли Донетчину: Филашкин рассказал о ситуации в регионе

Российские оккупанты продолжают обстреливать ряд населенных пунктов Донецкой области. Под особым вниманием Авдеевка, Красногоровка и Марьинка. Несмотря на это, гуманитарная ситуация в регионе остается стабильной, а эвакуация граждан продолжается. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.



«За сутки более 1500 раз враг обстреливал как линию фронта, так и прифронтовые населенные пункты. Пострадали Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и другие. Гуманитарная ситуация контролируемая, работают отделения банков, коммунальные службы, а работники «Укрпочты» развозят людям все выплаты», — рассказал он.



По словам Филашкина, с начала недели было вывезено с линии фронта 352 человека, в том числе 52 ребенка.



Как отмечается, из Марьинской, Очеретинской и Угледарской громады уже эвакуированы все дети, продолжается эвакуация в Торецкой громаде.



Начальник ОВА добавил, что до начала полномасштабной войны в области проживало 1 млн. 900 тысяч человек, а сейчас — 500-525 тысяч.



Напомним, всего за сутки, 18 января, россияне обстреляли населенные пункты Донецкой области, под огнем находились семь территориальных громад. В результате атаки есть значительные повреждения. Информация о пострадавших гражданских не поступала.