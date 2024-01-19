Мэр Львова назвал возобновление авиасообщения в Украине реальным — Голос Америки

Для восстановления авиасообщения надо немного, только чтобы на украинскую территорию сместили системы ПВО с польской стороны. Об этом заявил Андрей Садовый, мэр Львова, в интервью украинской службе «Голоса Америки».

Он отреагировал на вероятность того, что авиасообщение в Украине возобновится в 2024 году. С точки зрения безопасности чиновник назвал этот вопрос достаточно чувствительным.

Садовый намекнул, что главным аспектом остается защита воздушного пространства от российских атак. В то же время он назвал такую инициативу реальной.

«Для этого, конечно, надо немного сместить системы ПВО с польской стороны на украинскую территорию. Там надо немного — 70 км, поставить ряд», — отметил мэр.

Чиновник отметил, что важные шаги в этом направлении есть именно на международной арене.

«Я верю, что в этом году авиационное сообщение мир-Украина восстановится», — добавил городской голова.

Андрей Садовый прокомментировал и создание надлежащих условий для открытия львовского аэропорта. Он сказал, что подход должен быть комплексным. По его словам, усиление противовоздушной обороны закроет зону в радиусе 70-100 и более километров. Он отметил, что ни одна авиакомпания не начнет свою деятельность, если не получит гарантии покрытия страховых рисков.

«Нужны соответствующие страховые фонды — стартовать надо минимум с миллиардом долларовые», — добавил он.

Ранее сообщалось, что возобновление полетов из аэропорта Борисполь является желанной, но пока недостижимой целью. Об этом в эфире программы «Аргумент» заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.