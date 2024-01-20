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Донецк, Луганск и не только: Главные события 20 января

20 января 2024, 22:47

Донецк, Луганск и не только: Главные события 20 января

Политика

Разведывательные ведомства США и других стран Запада полагают, что война в Украине, скорее всего, будет продолжаться еще долго, независимо от событий в американской политике. По данным CNN, большинство представителей разведки сходятся во мнении, что боевые действия будут продолжаться еще как минимум два года. Некоторые американские и западные чиновники также допускают, что война может длиться еще до пяти лет.

Общество

Шесть военнослужащих РФ отказались ехать на войну в Украину летом и осенью прошлого года. Одному назначили наказание в виде двух лет и одного месяца в колонии-поселении, двоих приговорили к двум годам и двум месяцам, еще двоих – к двум годам и трем месяцам, а одного – к двум годам и четырем месяцам в колонии-поселении.

Двое граждан РФ, жители Чукотки, должны были получить повестки, мобилизоваться в ряды ВС РФ и пойти воевать на территории Украины. Однако они решили избежать такой участи: подготовились и на лодке сбежали в США. Им пришлось три месяца провести в миграционной тюрьме: на свободу вышли благодаря пастору-украинцу.

Боевые действия

Российские военные из 47-й дивизии опубликовали фотографии из села Крохмальное Харьковской области. Снимки уже геолоцировали OSINT-расследователи. Также факт захвата села и окрестностей обозначил проект DeepState на своей карте. Официальной информации сторон пока не было. Село Крохмальное находится на Купянском направлении практически на границе Харьковской и Луганской областей.

Ночью центр временно оккупированной Россией Горловки попал под обстрел артиллерии. Согласно информации МЧС так называемого «ДНР», в результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили восемь гражданских лиц — четверо мужчин и четыре женщины. 

После потери самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 Россия осмотрительнее использует другой А-50, а разведка Министерства обороны Великобритании, практически убеждена, что он уже лежит на дне Азовского моря. Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подтвердил сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 в Азовском море 14 января.

Беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, дрон уничтожили средствами радиоэлектронной борьбы, однако при уничтожении он успел произвести сброс боеприпаса на нефтебазу. Клинцовская нефтебаза принадлежит подконтрольному «Роснефти» «Брянскнефтепродукту». Она находится в городе Клинцы, расположенном в 50 км от границы с Украиной.

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