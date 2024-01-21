РФ ударила ракетами по Константиновке: повреждены жилые дома, школы и магазин

Последствия обстрела Константиновки. Фото: полиция

Сегодня ночью, 21 января, российские оккупанты атаковали Константиновку Донецкой области, применив ракеты С-300. В результате обстрелов повреждены учебные заведения и жилые дома. Об этом сообщила спикер прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, передает «Суспільне».



«От попадания средств поражения по территории населенного пункта повреждены по меньшей мере восемь частных домов, учебные заведения и магазин», — отметила она.



По ее словам, информация о погибших и пострадавших не поступала.



По этому факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, войска России нанесли 11 ударов по гражданскому населению в Донецкой области.