В результате атаки на Купянский район погиб местный житель

Село под Купянском Харьковской области в очередной раз попало под атаку россиян 20 января. В результате вражеских обстрелов погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной военной администрации.



«Накануне вечером российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по селу Песчаное Купянского района», — говорится в сообщении.



Отмечается, что от полученных ран погиб местный житель 1950 года рождения.



Напомним, российская армия 18 января обстреляла Купянск Харьковской области. В результате атаки погибла женщина, также известно о двух пострадавших.