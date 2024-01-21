Донецк, Луганск и не только: Главные события 21 января

Права человека



Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Луганской области по обвинению в «шпионаже» в пользу Главного управления разведки Минобороны Украины. Утверждается, что женщина собирала данные о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации.



Общество



В России был вынесен первый оправдательный приговор российскому оккупанту, который застрелил своего сослуживца на захваченной территории Луганской области (город Первомайск).



Боевые действия



Утром в Куйбышевском районе Донецка под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик. По информации оккупационных властей, в результате обстрела погибли 27 человек, еще 25 человек получили ранения. Российская сторона обвинила в обстреле ВСУ.



В Вооруженных силах Украины опровергают, что нанесли удар по рынку в оккупированном Донецке.



Российский летчик-испытатель Александр Гарнаев подтвердил, что старший пилот Виктор Климов погиб 14 января, в этот день над Азовским морем был подбит Ил-22.



В Донецке войска РФ устанавливают свои радары на крышах жилых домов. Так, радиолокационную станцию «Аистенок» российские военные установили на крыше жилого дома по адресу ул. Куйбышева, 192Г в Киевском районе Донецка в районе железнодорожного вокзала. РЭР пеленгатор дронов «Артикул-П» находился на крыше жилого дома на улице Ленкоранская, 17 в Куйбышевском районе. Еще два комплекса наблюдения «Муром-П» находились в уже незаселенном из-за боев доме в Куйбышевском районе недалеко от линии фронта. Группа аэроразведки «Инквизиция» 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ опубликовала видео уничтожения тих средств оперативной разведки в Донецке.



Командование Сухопутных войск подтвердило отход от села Крохмальное Харьковской области. этот населенный пункт уже был под контролем россиян в 2022 году, однако украинские военнослужащие отбили его во время Харьковского наступления.



В ночь на воскресенье, 21 января, в российской Туле был атакован завод «Щегловский вал». В этом предприятии производят зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С» и «Панцирь-С1».



Ночью в Ленинградской области РФ вспыхнул угольный терминал Морского торгового порта. С предприятия эвакуировали около 150 человек. По словам губернатора области Александра Дрозденко, пострадавших в результате пожара на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга нет.



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