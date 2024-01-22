Оккупанты атаковали Украину дронами: силы ПВО сбили все воздушные цели

Российская армия в очередной раз обстреляли Украину с помощью дронов из территории РФ ночью, 22 января. Силы противовоздушной обороны сбили все российские цели. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 22 января 2024 года враг атаковал 8-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» из района Приморско-Ахтарск – РФ», — говорится в сообщении.





Отмечается, что все восемь «шахедов» уничтожены зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей.



Напомним, в Вооруженных силах Украины опровергают, что нанесли удар по рынку в оккупированном Донецке.