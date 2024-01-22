Уничтожены танки, артсистемы и полтысячи россиян: какая ситуация на Таврическом направлении

На Таврическом направлении украинские военнослужащие за минувшие сутки, 21 января, уничтожили почти 400 российских оккупантов, а также огромное количество военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.



«Общие потери врага в живой силе составили 399 человек. Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 97 единиц. В частности, 7 танков, 18 ББМ, 13 артсистем, 1 ПТРК, 1 СПГ (АГС), 37 БпЛА, 17 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Силы обороны Украины уничтожили 1 состав боеприпасов противника и 1 другой важный объект врага», — говорится в сообщении.



Как отмечается, на Таврическом направлении россияне нанесли 18 авиационных ударов, провели 29 боевых столкновений и совершили 930 артобстрелов.



Так, Силы обороны отбили 5 атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак южнее Пивничного, Первомайского и Невельского Донецкой области.



На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 5 атак.



Напомним, российская армия в очередной раз обстреляли Украину с помощью дронов из территории РФ ночью, 22 января. Силы противовоздушной обороны сбили все российские цели.