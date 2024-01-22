В Украине отключили два блока тепловой генерации: комментарий Минэнерго

В Украине по состоянию на 22 января выведены в резерв два энергоблока и четыре корпуса тепловой генерации. Но даже с учетом этого все потребители обеспечены электроэнергией. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Отмечается, что отключенные энергоблоки и корпуса будут подключены к сети как только возникнет такая необходимость.

«Система сбалансирована. Графики отключений не используются», — говорится в сообщении.

В Минэнергетики также добавили, что в случае возникновения серьезного дефицита в энергосистеме, страна сможет импортировать электроэнергию.

В то же время в НЭК «Укрэнерго» рассказали, что утром 22 января потребление электроэнергии превышало соответствующий показатель пятницы 19 января почти на 4%.

«Общий уровень потребления остается высоким, что характерно для зимнего сезона. В настоящее время экономное потребление помогает энергетикам обеспечивать стабильное энергопитание страны», — сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что ситуация контролируема, но потребителям важно снизить нагрузку на энергосистему. Традиционно, экономить свет нужно в пиковые часы потребления: с 10:00 до 12:00; с 17:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что 15 января в Донецкой области оккупанты в очередной раз атаковали тепловую электростанцию. В результате обстрела не было ни повреждений, ни пострадавших.