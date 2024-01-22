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Львовский бизнесмен Гринкевич задержан и будет под стражей до середины марта

22 января 2024, 22:30

Львовский бизнесмен Гринкевич задержан и будет под стражей до середины марта

В Киеве суд отправил львовского бизнесмена Романа Гринкевича под стражу до 17 марта с альтернативой залога в размере 500 млн гривен.

Он является одним из пяти подозреваемых, как и его отец, Игорь Гринкевич, в рамках дела о поставках одежды для ВСУ.

Сообщается, что прокуратура просила о залоге в размере 500 миллионов гривен. Среди рисков прокуроры называли то, что он может скрываться, уничтожать документы и влиять на свидетелей.

Гринкевич утверждает, что не намеревался пересекать границу, а в Одессе находился по личным делам. Утверждает, что лично подозрение ему не вручали, а связи не было, потому что во время обысков забрали все его телефоны. Так же он отвергает обвинения в невыполнении контрактов и поставке ВСУ некачественной одежды.

Ранее сообщалось, что сотрудники Государственного бюро расследований утором 22 января задержали в Одессе сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа, который является пятым подозреваемым по делу о закупке некачественной военной одежды для нужд Вооруженных сил Украины.

Четверо фигурантов сейчас находятся под стражей. Андрей Костин был ранее объявлен в розыск.

«Члены этой преступной организации заключили договоры с Министерством обороны Украины о поставках одежды военным. Однако поставленное имущество, согласно выводам экспертиз, не соответствовало техническим требованиям договоров из-за своего низкого качества. Размер убытков Министерства обороны Украины составляет более 934 млн гривен», — отметили в Государственном бюро расследований.

Все пятеро подозреваются в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией (ч. 5 ст. 190, ч. 1, 2 ст.255 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что компании бизнесмена заключили 23 договора на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн. К выполнению заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Минобороны. Согласно проведенным экспертизам, государству нанесен ущерб более чем на 934 млн грн.

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