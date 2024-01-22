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Донецк, Луганск и не только: Главные события 22 января

22 января 2024, 23:24

Донецк, Луганск и не только: Главные события 22 января

Политика

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН заявил, что российской власти неважно, каким путем будут достигнуты цели так называемой «спецоперации» — мирным или военным путем. При этом он традиционно подчеркнул, что Россия продолжит реализацию «целей СВО» — свержение украинской власти.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», согласно которому обратился к Кабмину с требованием о расследовании преступлений России против украинцев, проживающих на исторически населенных ими землях, включая области РФ. План предусматривает работу по противодействию дезинформации и пропаганде Российской Федерации по истории и настоящему украинцев в России и всех порабощенных ею народов.

Общество

Захваченные корабли ВМС Украины в Крыму не будут передавать в состав Черноморского флота РФ, их утилизируют. В 2014-м после оккупации Крыма, россияне захватили порядка 20 кораблей, включая БДК «Константин Ольшанский», корветы «Тернополь», «Луцк», корабль управления «Славутич» и другие. До 2023-го эти корабли находились в Севастополе под охраной. Сейчас процесс утилизации, по словам источника, для отдельных кораблей приостановлен из-за необходимости обеспечить безопасность российских кораблей.

Между бойцами чеченского подразделения сил РФ «Восток-Ахмат» и российскими военнослужащими на посту возник конфликт, который едва не перерос в стрельбу.

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с угрозой подтопления в поселках Боровское, Сиротино и селе Боброво, относящихся к Северодонецку. Об эвакуации населения или материальной помощи для местных жителей пока речь не идет.

Боевые действия

В Макеевке и Донецке горели подстанции. Оккупационные власти заявили, что причиной пожара стали обстрелы. Порядка 152 тысяч бытовых потребителей остались без электроэнергии.

Как заявил «вице-премьер ДНР» Андрей Чертков, Донецк частично останется без централизованного отопления и света на несколько дней. По его словам, к вечеру 22 января в городе обесточено порядка 105 котельных, 2300 домов без тепла. Сложная ситуация остается в микрорайонах Текстильщик, Мирный и Заперевальная.

Были обесточены многие предприятия, в том числе донецкая шахта имени А. Ф. Засядько, шахты «Чайкино» и «Щегловская-Глубокая» в Макеевке. На тот момент в горных выработках находилось 87 человек. Отмечается, что никто из них не пострадал.

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