Россияне обстреляли Харьков: повреждены дома, газопровод, есть пострадавшие

Результат обстрела Харькова россиянами. Фото: Нацполиция

В ночь на вторник, 23 января, российские военные ударили ракетами по пригороду Харькова. В результате атаки возник пожар на газопроводе, есть пострадавшие среди гражданских. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, в пригороде Харькова зафиксированы четыре прилета ракет. Повреждены жилые дома в частном секторе.

«По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала также одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей. Одна из ракет попала в газопровод. На местах работают все службы», — отметил Болвинов.

Он также добавил, что агрессор обстрелял двумя ракетами С-300 оздоровительный лагерь в Балаклее.

Также в результате ракетного обстрела Харькова, в городе поврежден частный дом. В данный момент иформация о пострадавших отсутствует. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, захватчики били по району жилой и гражданской застройки.

«На данный момент знаем об одном поврежденном доме, информация о пострадавших пока уточняется. На месте работают все соответствующие службы, обследуют район прилетов», — написал он.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил повреждение жилого дома.

«Осмотр мест профильными службами продолжается. На эту минуту информация о пострадавших не поступала», — сообщил он.

В ночь на 23 января около 4:00 в Харькове прогремела серия взрывов. Воздушные Силы сообщали о ракетной опасности для Сумской и Харьковской областей.

Напомним, вечером в понедельник, 22 января, российские военные обстреляли город Купянск Харьковской области. Погиб мужчина.

Также армия РФ днем 22 января ударила ракетой «Искандер» по Краматорску Донецкой области.