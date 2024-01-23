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В Павлограде из-за ракетной атаки есть погибший и пострадавший

23 января 2024, 08:22

В Павлограде из-за ракетной атаки есть погибший и пострадавший

Оккупационная армия РФ нанесла ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области сегодня утром, 23 января. Известно, что один местный житель погиб, также есть травмированный. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«Павлоград. В результате массированной ракетной атаки россиян по городу, предварительно, 1 погибший», — написал он.

По информации Лысака, также есть пострадавший, мужчине медики пока оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, количество пострадавших в результате сегодняшней ракетной атаки по Краматорску возросло. Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин уточнил, что двое людей получили ранения.

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