Харьков: из-за обстрела полностью разрушен подъезд многоэтажки, известно о пяти погибших и более 50 раненых

Разрушенный подъезд в Харькове. Фото: соцсети

В результате российского обстрела Харькова полностью разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. На данный момент известно о пяти погибших и более 50 раненых.



Обновление (13:00): К настоящему моменту уже известно о пяти погибших и более 50 раненых. В результате российского ракетного удара утром во вторник, 23 января, в Харькове погибли пять человек, сообщает офис генерального прокурора.



В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил о 51 травмированном человеке.



По словам Терехова, в результате утренних обстрелов зафиксировано полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Также сообщается об отсутствии электроэнергии и частично воды в одной из пострадавших частей Киевского района города.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова. На данный момент известно о двух погибших женщинах, 28 человек получили ранения, среди них — ребенок.



«Разрушены подъезды. Под завалами находятся люди. Спасатели и другие экстренные службы работают на месте», — заявил он.



Обновлено (9:40). Число пострадавших в Харькове возросло до 38 человек, сообщил Терехов.





Обновлено (11:30). В Харькове уже известно о трех погибших и 42 раненых, сообщает ГСЧС.



Напомним, что сегодня ночью оккупанты обстреливали Харьков. В частности, били по району жилой и гражданской застройки.

Впоследствии серия взрывов в городе также прозвучала утром.