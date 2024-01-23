РФ атаковала Украину крылатыми, баллистическими и авиационными ракетами: сколько сбили силы ПВО

В ночь на вторник, 23 января, российские оккупанты атаковали Украину ракетами. В Воздушных силах сообщили, что силы ПВО сбили 21 российскую цель.



«Ночью 23 января 2024 года противник нанес комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты», — говорится в сообщении.



Отмечается, что противник атаковал нашу страну 41 ракетой из территории Белгородской области, Энгельса, Брянска, Орловской и Воронежской областей.



В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 баллистических ракет «Искандер-М» и управляемую авиационную ракету Х-59.



Напомним, оккупанты утром, 23 января, массированно атаковали Украину, под огонь попали Киев и область, Харьков, Павлоград. В результате обстрела пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали по состоянию на 08:45.