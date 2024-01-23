В оккупированном Мариуполе растет число больных COVID-19

Во временно оккупированном РФ Мариуполе Донецкой области снижается количество больных острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), однако растет количество больных на COVID-19 и пневмонию. Об этом сообщили в оккупационной администрации города.



Так называемый начальник территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Александр Хоруженко отметил, что сейчас приняты эффективные меры по профилактике острых респираторных вирусных инфекций.



«Вместе с тем, ситуация с заболеваемостью COVID-19 и пневмонией также требует ответственного подхода не только медицинских работников, но и всех остальных жителей Мариуполя. Внимание к своему здоровью поможет предотвратить распространение вирусов», — сказал он.



Напомним, партию вакцины «Конвасэл», разработанной Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА России, до окончания клинических испытаний продали в «ЛНР», где бюджетников уже принуждают прививаться ей от ковида.