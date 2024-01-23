Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 января

Общество



В оккупированных Донецке и Макеевке третьи сутки ведутся ремонтные работы по восстановлению подачи электричества и отопления. За ночь подключили 100 тысяч абонентов, сообщили в оккупационной администрации при группировке «ДНР». Без воды остаются еще минимум 50 тысяч жителей Донецка. Ремонтным бригадам еще предстоит запустить 16 котельных в Макеевке и 39 в Донецке. Пока минимум 20 тысяч жителей Макеевки остаются без воды.



На свалке в оккупированной Амвросиевке Донецкой области обнаружили гумпомощь, вероятно предназначенную для российских войск. Как пишут российские СМИ, ее выкинули и проехались по ней бульдозером.



Украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш опубликовал фотографию с российским паспортом. На фото он позирует на фоне портрета российского президента Владимира Путина и флага РФ. Российским СМИ Бардаш рассказал, что получил документ в оккупированном Луганске.



В рамках принудительной паспортизации россияне заставляют украинцев становиться на регистрацию в «военкоматы», пишет ЦНС. При этом чиновники на захваченной территории Украины отрицают мобилизацию, а при становлении на учет на украинцев давят, чтобы они заключали контракт и становились «добровольцами».



Во временно оккупированном Луганске перед «судом» предстанет мужчина 1969 года рождения, его обвиняют в совершении сексуальных действий в отношении малолетних. Отмечается, что педофила задержали еще в июне 2023 года. По уточненной информации, он совершал развратные действия в присутствии малолетних на территории детской площадки в парке Дружба.



В Мариуполе Донецкой области снижается количество больных острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), однако растет количество больных на COVID-19 и пневмонию.



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что шесть человек пострадали при детонации боеприпаса в Волновахе. Также известно об одном пострадавшем мужчине на трассе Донецк — Мариуполь. Подробности инцидентов не приводятся. В Ясиноватой двое пожилых людей погибли при атаке с БПЛА, а в Донецке после тяжелых ранений скончался сотрудник МЧС.

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