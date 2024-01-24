Российское ПВО сбило свой Ил-76 в Белгородской области

ПВО сбило свой Ил-76 в Белгородской области. Фото: кадр из видео

В селе Яблоново в Белгородской области российским ПВО был сбит военно-транспортный самолета Ил-76. Об этом пишет российский телеграм-канал 112.



«Все 63 человека, которые находились на борту разбившегося Ил-76 под Белгородом, погибли», – сообщают СМИ РФ.



В свою очередь губернатор области Вячеслав Гладков написал у себя в Telegram, что произошло «происшествие» в Корочанском районе, где и расположено село Яблоново.



По сообщению российского «РИА Новости» на борту Ил-76 находились 65 украинских военнопленных, транспортировавшихся в Белгородскую область для обмена, а также 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих.



Вооруженные силы Украины подтвердили падение самолета, заявив, что он перевозил ракеты для ЗРК С-300. На первых фото с места падения трудно рассмотреть наличие тел или ракет.

Ил-76. Фото: 112

Ил-76. Фото: 112

По его словам, сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Ранее в российском Белгороде ночью гремели взрывы и были «прилеты».