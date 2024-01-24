Донецк, Луганск и не только: Главные события 24 января

Общество



В оккупированных Донецке и Макеевке окончательно не устранили аварии на системах водоснабжения, отопления и водоснабжения. Однако, как утверждают оккупационные власти «ДНР», абонентов с теплом, светом и водой стало больше. В Донецке без электроэнергии пока остается частный сектор в районах Смолянки и Текстильщика. В Макеевке частично обесточены Центральный и Червоногвардейский районы.



На временно оккупированных территориях Украины из-за обесточивания остановились ряд предприятий. Возобновить электроснабжение захватчики не могут из-за дефицита энергетиков.



В оккупированном Мариуполе проживает 240 тысяч человек. Вдвое меньше, чем было до захвата Россией. Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.



В оккупированной Макеевке местные жители жалуются на стаи бродячих собак. В местных пабликах пользователи пишут о том, что животных в городе очень много, они сбиваются в стаи и несут угрозу людям. Оккупационная администрация Макеевки отстранилась от проблемы, а местным СМИ категорически запретили поднимать этот вопрос.



Прокремлевское издание «Московский комсомолец» распространило фейк, оправдывая обстрел жилых кварталов Харькова войсками России 23 января. В подводке к своему материалу в соцсети X издание написало: «Кадры последствий ракетного удара по Харькову: уничтожены замаскированные под жилые дома объекты ВСУ».Однако ни источников этой информации, ни каких-либо подтверждений «Московский комсомолец» не привел. Однако в соцсетях можно найти много свидетельств от жителей Харькова, чье жилье было повреждено или разрушено в результате этой российской атаки.



Боевые действия



В селе Яблоново в Белгородской области упал военно-транспортный самолета Ил-76. В Минобороны России заявили, что на борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена. Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными пока этого не подтверждает и проверяет информацию. Между тем, в ГУР Украины сообщили, что сегодня действительно готовился обмен военнопленными между Россией и Украиной, – заявил представитель ведомства Андрей Юсов. Но озвученная Россией информация о том, что военнопленные могли находиться в упавшем в Белгородской области самолете ИЛ-76, сейчас проверяется.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.