Армия РФ за сутки совершила восемь атак в районе Авдеевки: двое людей пострадали

Оккупанты обстреляли Донетчину. Фото: полиция

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 24 января, ударили по Авдеевке Донецкой области. В результате атаки двое людей получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Восемь атак выдержала Авдеевка, вражескими снарядами травмированы двое жителей», — говорится в сообщении.





Отмечается, что оккупанты нанесли 15 ударов по гражданскому населению, обстреляв семь населенных пунктов: города Авдеевка, Горняк, Курахово, поселок Острое, села Дачное, Алексеевка, Старая Николаевка.





В ведомстве уточнили, что по Горняку Россия ударила ракетой «Искандер» — убила двух человек, еще 9 получили ранения, в том числе два ребенка. Повреждены 30 частных домов и 2 многоквартирных дома, объект критической инфраструктуры.





Кроме того, россияне накрыли Старую Николаевку «Градами», повредили 19 домов.



Напомним, российские войска обстреляли поселок Алексеево-Дружковка в Донецкой области.