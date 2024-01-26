В результате ракетной атаки по Новогродовке повреждены жилые дома, магазин и больницу

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

За прошедшие сутки российская армия обстреляла Новогродовку Донецкой области. В результате ракетной атаки повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Еще две ракеты С-300 повредили в Новогродовке 2 многоквартирных и 10 частных домов, больницу, магазин, гаражи, автомобили», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки армия РФ совершила 8 обстрелов жилого сектора. Атакам подверглись 5 населенных пунктов. В городе Авдеевка россияне разрушили два многоквартирных дома. Также под огонь попали поселки Кураховка, Алексеево-Дружковка, села Бердичи, Соловьево.





Поврежден 21 гражданский объект — 15 жилых домов, школа, хозяйственная постройка, автомобили и ЛЭП.

Напомним, оккупанты 26 января обстреляли Мирноград Донецкой области. В результате удара шесть человек получили ранения, есть разрушения.