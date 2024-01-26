Путин высказался о войне против Украины перед студентами — заговорил о жертвенности россиян

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что в зоне боевых действий сегодня находятся более 600 тысяч россиян. На встрече со студентами-военнослужащими так называемой «специальной военной операции» российский президент повторил ряд тезисов, которые звучали от него ранее касательно войны против Украины.



«Не было никаких других соображений, кроме одного — защита интересов России», — так он оправдал военную агрессию против Украины.



По его словам, на Донбассе происходил «геноцид русского народа».



«На наших исторических территориях русских объявили нетитульной нацией», — считает Путин.



Во время общения со студентами от президента РФ также прозвучали слова о том, что «в характере нашего народа подставлять плечо Родине, себя не жалеть».



Ранее, в декабре 2023 года Путин уже называл цифру 617 тысяч российских военных. Тогда он заявил, что эти люди задействованы в зоне боевых действий.



Во время первой волны мобилизации в РФ осенью 2022 года, по словам Путина, на фронт забрали 244 тысячи россиян.