Главе Донецкой ОВГА назначили четырех заместителей

Кабинет министров Украины согласовал назначение четверых заместителей председателя Донецкой областной государственной администрации Вадима Филашкина.



Ими стали: Юрий Винокуров, Игорь Бойко, Юрий Ключка и Александр Шевченко.



Вадим Филашкин был назначен главой Донецкой областной государственной администрации в декабре 2023 года. Он — бывший правоохранитель, занимал должность заместителя начальника Главного управления полиции в Донецкой области. С 2019 года он занимал должность заместителя главы Донецкой ОГА.