Путин заявил, что российские войска не могли сбить свой Ил-76, но «забыл», что такие случаи уже были

Российский президент Владимир Путин утверждает, что противовоздушная система РФ не могла сбить свой самолет. Так он прокомментировал крушение военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом.



Путин обвинил в сбитии самолета Украину. Он утверждает, что силы ПВО РФ не могли сбить свой борт.



«Наши системы ПВО по своему определению наносить поражение по своим самолетам не могут. Там стоят системы "свой-чужой", сколько бы оператор на кнопку не нажимал, наши системы ПВО не сработали бы», — заявил Путин.



Вместе с тем во время войны России против Украины уже известны случаи, когда российская ПВО сбивала свои самолеты «дружественным огнем».



Например, 28 сентября над Токмаком был сбит истребитель Су-35. Военные аналитики считают, что самолет по ошибке сбила ПВО РФ.



6 октября российская ПВО сбила свой самолет под Мариуполем. Тогда факт «дружественного огня» подтвердили российские Z-каналы, специализирующиеся на авиации.



Лояльный Кремлю Telegram-канал «Записки ветерана», разбирая ситуацию огня по своим, писал, что система опознавания «свой-чужой» на некоторых российских ЗРК часто оказывается выключена, потому то мешает работе. Кроме того, эта система устарела и в условиях работы на сверхмалой высоте ЗРК не всегда получает ответ от летательного аппарата из-за радиогоризонта.



При этом уже разработаны системы, позволяющие встраивать модули опознавания в каждую ракету. Однако Минобороны РФ не заинтересовано в этой разработке, поскольку модификация уже принятых на вооружение ракет затянется на годы.

24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. При этом Минобороны России утверждают, что якобы в самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.



После крушения российская сторона показала кадры, на которых видно, что на уцелевшем фрагменте самолета есть отверстия, характерные для поражения ракетой комплекса ПВО. Также кадры работы ПВО в том районе выкладывали очевидцы.



Россия обвинила Украину в сбитии самолета.



В ГУР Минобороны Украины подтвердили, что 24 января действительно должен был состояться обмен пленными. Но заявление о том, что в самолете находились украинские пленные, в разведке не подтверждают.



Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.



Следственный комитет России опубликовал еще одно видео с места крушения Ил-76 в Белгородской области. Также показаны документы трех военнопленных, которые, как утверждается, находились на борту.



