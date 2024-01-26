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Донецк, Луганск и не только: Главные события 26 января

26 января 2024, 23:35

Донецк, Луганск и не только: Главные события 26 января

Политика

Российский президент Владимир Путин утверждает, что противовоздушная система РФ не могла сбить свой самолет. Так он прокомментировал крушение военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом. Путин обвинил в сбитии самолета Украину. Он утверждает, что силы ПВО РФ не могли сбить свой борт. Вместе с тем во время войны России против Украины уже известны случаи, когда российская ПВО сбивала свои самолеты «дружественным огнем».

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что в зоне боевых действий сегодня находятся более 600 тысяч россиян. На встрече со студентами-военнослужащими так называемой «специальной военной операции» российский президент повторил ряд тезисов, которые звучали от него ранее касательно войны против Украины. Также прозвучали слова о том, что «в характере нашего народа подставлять плечо Родине, себя не жалеть».

Агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники в Кремле, пишет, что Путин посылает США сигналы о том, что готов к проведению переговоров о прекращении войны в Украине. Издание отмечает, что российский президент готов к переговорам и обсуждению будущих мер безопасности для Украины. Впрочем, официальные лица США говорят, что не видят никаких признаков того, что Россия готова прекратить войну в Украине.

Общество

Следственный комитет России опубликовал еще одно видео с места крушения Ил-76 в Белгородской области. Также показаны документы трех военнопленных, которые, как утверждается, находились на борту. На видео СК показаны документы трех граждан Украины. «Новости Донбасса» нашли этих людей в списках телеграм-канала, который собирает информацию об украинских военнопленных. Трое из них были в списке, который публиковала российская пропагандистка Маргарита Симоньян после крушения Ил-76. Кроме того, «Новости Донбасса» нашли Евгения Гальцева и Дмитрия Крячко в списке военнопленных, который публиковала российский омбудсмен татьяна Москалькова. Также военнопленного Гальцева показывали на пропагандистском видео, снятом в российской колонии.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными подтвердили, что 65 украинских военных из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках планируемого обмена 24 января. По данным ведомства, опрошенные родственники этих военных ознакомились с видео якобы с места крушения самолета и не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, указывающих на их родных. Также глава штаба Кирилл Буданов отметил, что пока нет достоверной информации о том, кто мог находиться на борту самолета.

В оккупированной Макеевке спустя пять дней местные жители начали получать электричество, воду и тепло в свои квартиры. Однако Червоногвардейский район все еще остается без электроснабжения, сообщают местные жители. В оккупационной администрации утверждает, что все насосные подключены, вода подается по графику.

На подконтрольную территорию Украины сегодня, 26 января, возвращены тела (останки) 77 защитников Украины.

Российские оккупанты закрыли въезд в оккупированный город Лисичанск Луганской области.

Боевые действия

Российская ДРГ проложила себе путь к тылу украинских войск через подземную трубу в районе бывшего гостиничного комплекса «Царская охота» на юге Авдеевки. Российская сторона утверждает, что благодаря этой сделке удалось захватить весь район комплекса. По данным аналитиков, ВСУ попытались перехватить инициативу и атаковали комплекс. На сегодняшний день путинская армия якобы покинула это место. А у российских медиа появилась информация о ликвидации командира батальона «Редут» Павла Федорова, участвовавшего в захвате «Царской охоты». Какая сейчас ситуация под Авдеевкой и как из самого города продолжают эвакуацию мирных жителей – смотрите в этом видео.

Новости Донбасса в видеоформате:

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