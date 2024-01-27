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Донецк, Луганск и не только: Главные события 27 января

27 января 2024, 23:11

Донецк, Луганск и не только: Главные события 27 января

Политика

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает долгосрочную стратегию поддержки Украины в развязанной Россией полномасштабной войне, которая будет сосредоточена на отражении новых возможных наступлений, а не на отвоевании оккупированных территорий. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на неназванных чиновников.

Общество

В оккупированном Мариуполе появились агенты по недвижимости, в большинстве своем приехавшие из России. Они задорого продают квартиры местных жителей, вынужденных покинуть родной дом из-за вторжения России.

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Донецкой области обещают выдавать гуманитарную помощь пенсионерам в обмен на партийный билет «Единой России», сообщает Центр национального сопротивления.

Боевые действия

Россия готова воевать до 2028 года, потому что президент РФ Владимир Путин считает, что экономическая мобилизация переломит ход войны в Украине, сообщает британское издание The Telegraph. СМИ отмечает, что западные санкции не мешают России производить оружие, а только вынуждают тратить дополнительные деньги на каждый компонент. И даже несмотря на это у российской военной машины проблемы с нехваткой квалифицированной рабочей силы и низким качеством запчастей.

На Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Тяжелые бои идут в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.

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17:35
В ВСУ не подтвердили наступление России на Харьков
15:55
Россия готова воевать в Украине до 2028 года — The Telegraph
15:25
Стратегия США не предусматривает возвращение захваченных территорий Украины — СМИ
15:00
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
14:32
Россияне возобновили наступление под Купянском — ОВА
13:29
В оккупированном Мариуполе продают разрушенные квартиры за 5 миллионов российских рублей
12:25
Донецкий «Шахтер» подписал еще одного перспективного бразильца
11:16
Константиновскую громаду оккупанты обстреляли из артиллерии
10:50
Из-за российских обстрелов в Донецкой области за сутки погибло два человека
09:35
Славянск: российская ракета уничтожила керамический цех, повреждены жилые дома, детский сад
08:05
Силы ПВО за сутки сбили все ударные БПЛА оккупантов, по Славянску россияне ударили «Искандером» — Генштаб
08:00
На Донбассе оккупанты предлагают гуманитарку в обмен на получение партбилетов — ЦНС
23:35
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