Донецк, Луганск и не только: Главные события 27 января

Политика



Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает долгосрочную стратегию поддержки Украины в развязанной Россией полномасштабной войне, которая будет сосредоточена на отражении новых возможных наступлений, а не на отвоевании оккупированных территорий. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на неназванных чиновников.



Общество



В оккупированном Мариуполе появились агенты по недвижимости, в большинстве своем приехавшие из России. Они задорого продают квартиры местных жителей, вынужденных покинуть родной дом из-за вторжения России.



Российские захватчики на временно оккупированных территориях Донецкой области обещают выдавать гуманитарную помощь пенсионерам в обмен на партийный билет «Единой России», сообщает Центр национального сопротивления.



Боевые действия



Россия готова воевать до 2028 года, потому что президент РФ Владимир Путин считает, что экономическая мобилизация переломит ход войны в Украине, сообщает британское издание The Telegraph. СМИ отмечает, что западные санкции не мешают России производить оружие, а только вынуждают тратить дополнительные деньги на каждый компонент. И даже несмотря на это у российской военной машины проблемы с нехваткой квалифицированной рабочей силы и низким качеством запчастей.



На Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Тяжелые бои идут в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.

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